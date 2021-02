ROMA – Prima prova in pista per Sergio Perez con la Red Bull. Il pilota messicano di Formula 1 è stato protagonista di due giorni intensi di lavoro sul circuito di Silverstone con il nuovo team, con cui farà il suo esordio nel Gran Premio del Bahrain. Perez ha girato in condizioni fredde con pista bagnata sulla RB15, la monoposto utilizzata nella scorsa stagion. “ È stato incredibile, vedere il Advertisements – ha detto ai canali ufficiali della scuderia -. È sicuramente un sogno che si avvera”.