Livree speciali da utilizzare nel GP di Turchia per Red Bull e AlphaTauri, un tributo a Honda, fornitrice dei motori di Milton Keynes e in uscita dalla F1 alla fine del 2021. Le RB16-B di Verstappen e Pérez a Istanbul saranno infatti tinte dei colori della bandiera giapponese con il classico blu opaco e il giallo che scompaiono per lasciare posto alle tonalità bianche e rosse. Una celebrazione che era inizialmente prevista per il GP di Suzuka, cancellato a causa del Covid ad agosto e sostituito proprio dalla gara dell’ Istanbul Park . La livrea si rifà alla Honda RA272: la prima monoposto nipponica in grado di imporsi nella categoria, con la vittoria dello statunitense Richie Gunther nel GP del Messico 1965.

Le iniziative di Red Bull in F1

—

Oltre al team austriaco, anche AlphaTauri — che collabora con Honda dal 2018 — si presenterà sulla griglia di partenza con scritto “arigato” in giapponese (“grazie”, in italiano) sull’ala posteriore delle AT02 di Tsunoda e Gasly. Quella della Turchia non è la prima iniziativa simile per Red Bull, che già in passato aveva optato per livree inedite nel GP del Brasile 2008 (in sostegno all’organizzazione Wings for Life) e nel GP di Monaco 2005, in omaggio al film Star Wars. “Non vedevamo l’ora di festeggiare il nostro rapporto di grande successo con Honda insieme ai fan giapponesi, sulla pista di casa a Suzuka — ha commentato il team principal Red Bull, Christian Horner — Con la gara cancellata, non potevamo far passare questo weekend senza omaggiarli, così abbiamo portato l’iniziativa a Istanbul”.