Alzi la mano chi pensava, prima dei test invernali di Sakhir, di vedere a questo punto della stagione la RB16B di Verstappen davanti alla W12 di Hamilton. Oggi in F1 la musica sembra cambiata e l’olandese, di forza, è davanti al britannico anche grazie ai dettagli. Dall’aerodinamica a un propulsore nettamente più affidabile – in attesa di quello fatto in casa che arriverà nel 2025 – rispetto al V6 RA620H integrato sulla RB16 che corse nel Mondiale 2020. Tanto che all’ennesimo ritiro della scorsa stagione, proprio Verstappen sfogò tutta la sua rabbia nel GP di Monza via radio.