OVIEDO – Fernando Alonso si sta avviando a grandi passi verso il ritorno nel Circus della Formula 1 nella prossima stagione con la Renault (che prenderà il nome di Alpine). La prossima settimana, infatti, il pilota spagnolo parteciperà a una sessione di prove libere, mercoledì e giovedì, in Bahrain.

Lontano dal 2018

Il due volte campione del mondo, guiderà la R.S.18, la monoposto che ha gareggiato nella stagione del Mondiale 2018, con prove private non consentite con la monoposto della stagione in corso. Lo spagnolo, che ha vinto i suoi due titoli iridati in F1 con la casa francese nel

2005 e nel 2006, ha potuto comunque guidare la Renault 2020 oltre i 100 chilometri, limite previsto dal regolamento per uno shooting promozionale, a metà ottobre sul circuito di Barcellona.

La sua ultima apparizione in una gara di F1 risale al Gran Premio di Abu Dhabi 2018, alla guida di una McLaren. Dopo aver lasciato le monoposto ha vinto due edizioni della 24 Ore di Le Mans e il titolo di Campione del Mondo Endurance (WEC) con la Toyota. Alonso ha preso parte anche alla Dakar dove è arrivato 13/o nel 2020, e alla 500 Miglia di Indianapolis in IndyCar (ritiro nel 2017, non qualificato nel 2019, 21/o nel 2020).

