ENSTONE – “Velocità, adattabilità e attenzione ai dettagli: sono queste le qualità migliori di Fernando”. Il direttore sportivo della Renault, Alan Permane, parla di Alonso e delle sue doti in attesa di vederlo in pista la prossima stagione con la vettura del team transalpino.

Maniacale nei dettagli

Il due volte campione del mondo tornerà nel 2021 con l’Alpine, questo il nome della scuderia francese: “Le caratteristiche dello spagnolo son quelle”

afferma Permane a Beyond The Grid, il podcast del sito ufficiale Formula1.com. “Nel 2004, quando ero ingegnere di pista di Trulli, compagno di squadra di Fernando ho ammirato le sue doti, soprattutto come riusciva ad adattare la sua guida alle varie situazioni in pista”.

Doti che il pilota nativo di Oviedo non sembra aver perso: “È maniacale nei dettagli. Fa domande su domande, continuamente: questo è molto positivo in vista del prossimo anno” continua Permane.

Il direttore sportivo della Renault percepisce la voglia di Alonso di prepararsi al meglio per il 2021: “Ci sentiamo in ogni weekend di gara e ci confrontiamo. Sono convinto che, una volta che sarà qui con noi, queste situazioni saranno ancora più frequenti” conclude Permane.

