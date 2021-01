ROMA – “Mi sono sempre divertito e ho sempre abbracciato un nuovo compagno di squadra“. Così Daniel Ricciardo commenta le esperienze con Verstappen ed Ocon, in attesa di sfidare Norris. “Non è un segreto che sia il tuo primo rivale – prosegue il neo pilota McLaren al sito ufficiale della F1 – Sono sempre quelli che in fondo al cuore vuoi battere di più, perché rappresentano il confronto Advertisements ”. E sul suo ultimo compagno di box (Ocon) Ricciardo ha usato parole di apprezzamento: “Lui è un giovane affamato in crescita. È un po’ simile a Max (Verstappen ndr) sotto certi aspetti. È stata un’opportunità per imparare e per capire come sono fatte le giovani generazioni“.