ROMA – Daniel Ricciardo è pronto per una nuova avventura in Formula 1. L'australiano ha parlato nella presentazione ufficiale della nuova MCL35M assieme al compagno Lando Norris: "La decisione di approdare in McLaren l'ho maturata l'anno scorso, precisamente 9 mesi fa: volevo assolutamente essere qui – dichiara -. Sono rimasto impressionato dal lavoro che ha svolto questo team in particolare negli ultimi due anni. Il 2020 è stato

Le parole di Norris

“Sono molto emozionato e non vedo l’ora di scendere in pista – ha dichiarato invece Lando Norris -. C’è molta più leadership da parte mia, non sono il leader, ma ho più responsabilità quest’anno rispetto allo scorso. Ricciardo? Posso imparare da chi è andato più volte a podio. Sarà diverso lavorare con Daniel, ma voglio migliorare assieme a lui. Il team è incredibile, l’atmosfera quando sono approdato in McLaren era molto meno intensa rispetto a ora. Sono motivato per raggiungere il prossimo step e la squadra sta facendo di tutto per rendere la macchina più veloce”.