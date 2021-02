“Sono sempre abbastanza aperto di mente – prosegue Daniel Ricciardo a poche settimane dal Mondiale secondo quanto riportato da GPFans.com – so che ogni pilota ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità. Io sono molto fiducioso come individuo, ma sono anche di mentalità aperta. Se c’è qualcosa che posso prendere da Lando e usarla per migliorare me stesso, allora ovviamente cercherò di imparare il più possibile”.

Advertisements Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram

class="robots-nocontent sd-block sd-social sd-social-official sd-sharing">