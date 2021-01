ROMA – “La prima volta che Ferrari si è messa in contatto con me non ci volevo credere“. È questo l’inizio del racconto di Carlos Sainz che svela alcuni retroscena legati alla trattativa con la scuderia di Maranello. “ Continuavo a pensare che stessero parlando con tutti i piloti della griglia e non davo peso a questo possibile possibile opzione per il 2021. Poi, durante il lockdown, mi sono Advertisements ha proseguito il pilota spagnolo in un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo As.