A dicembre debutterà per la prima storica volta nel Mondiale di Formula 1, come penultima gara della stagione. Ma nel 2022, l’appuntamento di Jeddah (Arabia Saudira) si terrà nel mese di marzo, nello stesso mese in cui, prima del Covid, per tradizione erano previsti i GP d’Australia e Bahrain. Sono state così accontentate le richieste del presidente della Federazione automobilistica e motociclistica saudita, nonché promotore dell’evento, Khalid Sultan Al Faisal, “perché i team danno sempre vita a belle gare nei primi appuntamenti e così gli altri GP non diventano più interessanti del nostro”.

Domenicali: “GP Miami a maggio”

—

Il calendario 2022 che prevederà 25 appuntamenti sta prendendo forma. Se a Imola si aspetta la chiamata finale per l’accordo che permetterà al Santerno di entrare in maniera stabile nel Mondiale di F1, sarà pronta all’esordio anche Miami. Ed è di questi giorni la notizia che l’appuntamento in Florida (Usa) si disputerà nella prima metà di maggio, come confermato da Stefano Domenicali: “La domanda è già alta — ha detto il numero uno di Formula One Group, che in questi giorni ha avuto una telefonata con gli investitori di Wall Street — anche se le vendite non sono ufficialmente iniziate”. Nel 2023, infine, l’altra novità legata al GP di Russia, che si terrà non più a Sochi ma nel circuito in costruzione di Igora Drive, a San Pietroburgo.