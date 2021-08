Nella farsa domenicale e sotto il diluvio universale di Spa, Max Verstappen ha trionfato in una gara durata soli tre minuti e 27 secondi con la Safety Car sempre in pista. L’olandese ha così accorciato il divario in classifica su Lewis Hamilton (domenica 3° dietro alla Williams di George Russell), con l’inglese della Mercedes che ha ora un vantaggio di soli tre punti e mezzo: 202,5 a 199,5. Al di là di un procedimento del tutto dubbio che umilia oltre 70 anni di gare nella categoria , quello del Belgio è un GP che entrerà nella storia per essere il più corto in assoluto disputato finora nella storia del Circus. Ma si trovano esempi anche da altri GP, che come tempistiche non hanno comunque nulla a che vedere con la gara della scorsa domenica. Ricordiamoli insieme.