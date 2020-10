NURBURG – Un positivo al Coronavirus nel team Mercedes. Ad annunciarlo è stata la stessa scuderia campione del mondo, impegnata nel week-end di Formula 1 al Nurburgring in Germania. La persona positiva attualmente si trova in isolamento: l’identità non è stata svelata, ma non si tratta né di Hamilton né di Bottas, che hanno partecipato regolarmente alle conferenze stampa nel paddock. “Possiamo confermare che un membro del team è risultato positivo al test per il COVID-19 – spiega la scuderia tedesca su Twitter – Il caso è stato gestito e viene gestito in linea con i protocolli FIA, lavorando a stretto contatto con la Federazione”.

Esordio per Mick Schumacher

Vigilia dunque agitata al Nürburgring, in quello che sarà un weekend speciale. Perché il circus torna sul circuito tedesco dopo sette anni, ma soprattutto per l’esordio ufficiale di Mick Schumacher a bordo di una monoposto di Formula Uno. Il figlio di Michael infatti salirà a bordo dell’Alfa Romeo Racing nelle prove libere del venerdì (appuntamento dalle 11) proprio sul tracciato dove il padre si è imposto per ben cinque volte e nello stesso giorno in cui, 20 anni fa, festeggiò il primo titolo mondiale con la Ferrari. “Sono fiero di lui, sarà sempre il migliore per me e lo prenderò come fonte di ispirazione – dice a Sky Sport il 21enne tedesco -. E’ stato bello riguardare vecchi suoi video e alcuni on board, anche se gran parte delle curve avranno bisogno di un approccio diverso rispetto a quello di mio padre. Voglio imparare tanto, cercare di capire cosa significa essere un pilota di Formula 1 e cosa è necessario per diventarlo oltre a farmi trovare pronto per le prossime gare di F2”. La ventennale ricorrenza è stato commentata anche dall’ex presidente della Rossa, Luca Cordero di Montezemolo: “Oggi è una giornata molto importante per i tifosi della Ferrari, e per me: 20 anni fa in Giappone vincemmo, dopo 21 anni, il campionato del mondo con Schumacher. Prima di tutto a lui, e a tutti coloro che lavorarono per raggiungere questo traguardo, va il mio pensiero. Per me ha rappresentato il momento più importante della mia vita professionale. Era forse scritto nel destino – le parole all’Ansa – che tutto questo coincidesse però con l’esordio di un altro Schumacher, il figlio Mick, alla guida di una Formula 1. Questo mi riempie davvero di commozione”. Sarà un Gp speciale anche per Kimi Raikkonen, che domenica diventerà il primatista assoluto di gran premi disputati (324). E chissà che il suo compagno di box del prossimo anno possa essere proprio Schumi jr.

Leclerc: “Miglioramenti ma non miracoli”

“Abbiamo analizzato bene il problema ma non c’è una soluzione miracolosa: servirà un po’ di tempo ma sicuramente andremo nella direzione giusta”. Queste le parole di Charles Leclerc alla vigilia del GP dell’Eifel a proposito degli aggiornamenti della SF1000. “Condizioni? Non so se ci danneggeranno – ha proseguito il pilota Ferrari a Sky Sport – Abbiamo sempre fatto fatica quando faceva freddo e non abbiamo mai gareggiato con temperature così basse”.

Vettel compra azioni Aston Martin

Sebastian Vettel esce allo scoperto. “Se ho comprato azioni di Aston Martin? Sì, credo nel progetto ma non dirò quante ne ho”. Così il ferrarista ha confermato i rumors sullo storico marchio inglese che approderà in Formula 1 nel 2021, prendendo il posto della Racing Point. L’ex Red Bull, ultimo vincitore sette anni fa sul circuito del Nurburgring, commenta poi l’esordio di Mick Schumacher: “Merita questa opportunità, spero di vederlo in altri venerdì durante quest’anno e in gara nelle prossime stagioni”. Più scettico, invece, a proposito degli aggiornamenti della SF1000: “Non ci aspettiamo dei passi enormi. Speriamo possa darci una mano e aiutarci in questo weekend”.

Fonte www.repubblica.it

