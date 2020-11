ROMA – Ora è ufficiale: il calendario 2021 di Formula 1 avrà la nuovissima gara in Arabia Saudita. La città di Jeddah ospiterà il Gran Premio dell’Arabia Saudita nel novembre 2021. L’evento vedrà i migliori piloti e costruttori del mondo sfidarsi per le strade della città in una spettacolare gara notturna. “Il resto del programma di F1 del 2021 sarà annunciato più avanti”, ha spiegato il circus

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram



Advertisements

Mi piace: Mi piace Caricamento...

della F1. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto all’Arabia Saudita in Formula 1 per la stagione 2021 e accogliamo con favore il loro annuncio a seguito delle speculazioni degli ultimi giorni“, ha dichiarato Chase Carey, Presidente e CEO della Formula 1. “L’Arabia Saudita è un paese che sta rapidamente diventando un centro per lo sport e l’intrattenimento con molti eventi importanti che si svolgono negli ultimi anni e siamo molto lieti che la Formula 1 correrà lì dalla prossima stagione. La regione è estremamente importante per noi e con il 70% della popolazione saudita sotto i 30 anni, siamo entusiasti del potenziale di poter raggiungere nuovi fan e portare i nostri fan esistenti in tutto il mondo a gare emozionanti da una posizione incredibile e storica. Pubblicheremo il calendario provvisorio completo per il 2021 nelle prossime settimane e sarà sottoposto all’approvazione del World Motor Sport Council”.