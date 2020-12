Le parole di Tost

Chi è Tsunoda

Il pilota nipponico fa parte sia del Red Bull Junior Team che del programma giovani della Honda ed è arrivato terzo nel campionato di Formula 2 di quest’anno alla guida di Carlin. Il 20enne di Kanagawa ha ottenuto sette podi, due vittorie in Feature Race e una vittoria in Sprint Race. Di recente ha percorso 300 chilometri su una vettura di Formula 1 2018 durante un test all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, oltre a guidare per l’Alpha Tauri allo Young Driver Test di Abu Dhabi il 15 dicembre.

Tsunoda emozionato

“Come la maggior parte dei piloti, il mio obiettivo è sempre stato quello di correre in Formula 1, quindi sono molto contento di questa notizia – il commento di Yuki Tsunoda -. Voglio ringraziare la Scuderia AlphaTauri, la Red Bull e Marko per avermi dato questa opportunità. Ovviamente il mio grazie va anche alla Honda per tutto il supporto che mi ha hanno dato finora, dandomi l’opportunità di correre in Europa. Devo anche ringraziare le squadre con cui ho corso per arrivare a questo punto, in particolare Carlin, con cui ho imparato tanto quest’anno. Mi rendo conto che il prossimo anno porterò le speranze di molti fan giapponesi in F1 e farò del mio meglio anche per loro”.