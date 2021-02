ROMA – Max Verstappen mostra grande attenzione alla pandemia. Il pilota olandese della Red Bull è pronto per l’imminente stagione 2021 di Formula 1, osservando come sempre le regole di contenimento del virus: “Sono sempre stato con le stesse persone, che sono state anche tamponate – rivela -. Non ho fatto cose strane. Tuttavia potresti sempre e comunque contrarlo, è un punto interrogativo. Quando succede, succede, questa è Advertisements . In Red Bull Verstappen farà coppia con Sergio Perez che ha sostituito Alexander Albon.

Le parole di Verstappen

“Puoi stare molto attento – continua il talento della Red Bull al sito olandese Formule1.nl – ma basta solo che tocchi qualcosa di sbagliato e lo prendi. Può sempre succedere. Anche le persone più attente sono state infettate, in ogni caso io non sono stato a Dubai. Non sono andato a delle feste”. Charles Leclerc e Lando Norris si sono contagiati a Dubai, riprendendosi senza troppi problemi dopo l’infezione. Manca sempre meno all’inizio del Mondiale, cui primo appuntamento è in programma in Bahrain.