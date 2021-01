MILTON KEYNES – “Come dice sempre mio padre, devi distruggere il tuo compagno di squadra”: Max Verstappen non se la prenderà comoda con Sergio Perez, suo nuovo compagno di squadra alla Red Bull in questa stagione. Sì, è vero, è il mio obiettivo. È sempre importante essere più veloci del compagno di squadra. So che Sergio la pensa allo stesso modo”, ha detto riferendosi al pilota messicano.

Advertisements

“È l’unico modo per portare avanti la scuderia con entrambe le vetture, come nel caso della Red Bull con Daniel”, ha dichiarato. La scelta di Perez è un cambio di approccio per la Red Bull, che di solito “pesca” i suoi piloti dal suo programma interno, guidato da Helmut Marko. Ma con Albon incapace di colmare il divario con Verstappen durante la stagione, Marko ha ammesso che è necessario guardare “all’esterno”, se la scuderia spera di sfidare la Mercedes.