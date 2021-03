ROMA – “Gare sprint? Non so cosa ci sia dietro. Non mi piace. Perché dovrei avere una finale anticipata quando c’è un’altra finale? Non capisco il punto. Ovviamente se ci fosse la gara al sabato, parteciperei perché punto alla gara di domenica, ma dal mio punto di vista non ha senso”. Lo ha detto Sebastian Vettel in un’intervista ad “Autosport”, commentando l’idea di inserire in Formula 1 le cosiddette

“gare sprint” al sabato per decidere la griglia di partenza della gara ufficiale di domenica.