ROMA – Sebastian Vettel si presenta ai tifosi dell’ Aston Martin . L’ex pilota della Ferrari ha assistito all’unveiling della nuova monoposto, denominata AMR21: “Sono ancora molto affamato altrimenti non sarei qua – rivela il tedesco -. Gareggio per vincere, anche se questo è un nuovo progetto e un nuovo capitolo della mia vita. Ho molta esperienza e quindi questo ci potrebbe aiutare. Il feedback che Advertisements

Le dichiarazioni di Stroll

“Questo è un nuovo capitolo per l’Aston Martin, sono molto emozionato e non vedo l’ora di iniziare la stagione – rivela il pilota canadese Lance Stroll che farà coppia con Vettel – C’è una storia dietro a questo marchio, c’è già tanta energia all’interno del team e la macchina è fantastica. L’anno scorso c’era molto potenziale, ma non abbiamo sfruttato al massimo tutte le opprtunità. Nel 2021 vogliamo sfruttare tutte le chance. Come team vogliamo vincere il titolo costruttori, c’eravamo così vicini nel 2020. Questo credo sia già un grande obiettivo, mentre per quanto mi riguarda voglio solo migliorare e ripartire dai due podi dell’anno scorso”.