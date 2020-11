MARANELLO – Sebastian Vettel lascerà Maranello con il cuore un po’ pesante. “Sarà proprio come la fine di una relazione: mi mancheranno le persone, ovviamente lo spirito, la Ferrari, la leggenda che mi ha affascinato da quando ero bambino, ispirato da Michael Schumacher”, ha detto a poche gare dalla fine del Mondiale e della sua avventura alla Ferrari. “Quando fai parte di una squadra, puoi vedere cosa succede dietro Advertisements

Nel 2021 con la Aston Martin

Il tedesco dice che non risparmierà sforzi per prepararsi al meglio per la sua prima stagione con l’Aston Martin Racing ma “si getterà” nel progetto del team a gennaio. “Penso che sarà una grande sfida: dovrò conoscere l’intera squadra e il ritmo a cui il team sta lavorando, per contribuire a migliorare le cose”.

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram