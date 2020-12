SAKHIR – “Nei primi anni della mia carriera Michael era sempre molto disponibile nei miei confronti e io sono ben felice di fare lo stesso Mick. Ne abbiamo parlato, sa che per lui ci sono sempre”. Anche se saranno avversari, Sebastian Vettel è pronto a essere un punto di riferimento per Mick Schumacher, che dal 2021 sbarcherà in Formula 1 al volante della Haas. “Credo che si meriti questa opportunità Advertisements . Alla penultima gara in Ferrari, Vettel non può essere soddisfatto della sua stagione. “Va da sé che il mio anno è stato molto difficile. Solo nell’ultimo periodo sono tornato a sentirmi a mio agio con la vettura, per cui non mi sento di andare ad elencare questo o quell’episodio. Di sicuro ci sono molte cose che in questa stagione non sono andate per il verso giusto, ma recentemente siamo riusciti a raddrizzare un po’ di situazioni e credo che i miglioramenti si siano visti. Ora punto a chiudere bene queste due gare, lo voglio fare per me ma anche per tutti i ragazzi della Ferrari che ci mettono sempre tanta passione e meritano tutto il bene possibile – chiosa Vettel – Questo vale per i meccanici, per gli ingegneri ma anche per tutte le persone che lavorano incessantemente a Maranello”.