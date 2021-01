Team indipendente

La scuderia inglese così, oltre ai motori, potrà disporre del cambio e degli impianti idraulici delle Stelle d’Argento. Un netto cambio di rotta per la Williams che da sempre aveva prodotto queste componenti all’interno del proprio stabilimento di Grove:

“Sono felice che si allarghi il nostro rapporto con la Mercedes” le parole del team principal della Williams Simon Roberts. “Noi rimaniamo una squadra indipendente, ma la Formula 1 è in continua evoluzione e come team dobbiamo fare in modo di mettere in pista le vetture migliori così da essere competitivi”.

Oltre alla parte tecnica, c’è quella umana visto che George Russell, protetto della Mercedes, correrà ancora con il team di Grove. Felice dell’espansione dell’accordo anche Toto Wolff: “Siamo lieti di incrementare la nostra cooperazione tecnica con la Williams”, le parole del team principal del team campione del mondo. “E’ una conseguenza logica di un accordo che parte dai motori di cui siamo fornitori sin dal 2014”.