ROMA – Toto Wolff ha parlato in occasione dell'evento di presentazione della Mercedes per il Mondiale 2021 di Formula 1, in cui è stata svelata anche la nuova W12 con cui Lewis Hamilton e Valtteri Bottas correranno in questa stagione. Il team principal ha parlato del Mondiale che prenderà il via in Bahrain: "La stagione non è ancora cominciata, gli ultimi anni sono stati ottimi e siamo orgogliosi La stabilità è la chiave per ogni team: abbiamo due piloti che si rispettano a vicenda, l'input che loro ci hanno dato sono molto buoni. Ci piace interagire con Hamilton e Bottas".