SAKHIR – “Non voglio rischiare di perdere la mobilità dell’indice e del pollice sinistro per il resto della mia vita solo per correre ad Abu Dhabi. Sarebbe una bella storia chiudere la mia esperienza in F1 la prossima settimana, ma se non sarà possibile chiamerò ogni singolo team per vedere se qualcuno potrà darmi la possibilità di effettuare un test privato a gennaio, o anche dopo, Advertisements Pochi giorni fa Romain Grosjean aveva rivolto questo appello a tutti i team di Formula 1, una volta capito che non sarebbe potuto ritornare in pista ad Abu Dhabi per chiudere al meglio la propria carriera dopo il terribile incidente del Bahrain.