In contemporanea alla F1, sono stati annunciati anche i calendari di F2 e F3. Dopo il cambio di regolamento nel 2021, entrambe le categorie torneranno insieme sugli stessi circuiti dal 2022, al fianco di Hamilton e colleghi. La prima correrà 14 appuntamenti, per un totale di 28 gare: il numero di corse più ampio di tutti da quando la serie è passata da GP2 a Formula 2 nel 2017. La Formula 3, invece, avrà meno round: nove, per dunque 18 GP. La stagione per entrambe avrà inizio in Bahrain, dove scatterà anche il Mondiale di Formula 1, tra 18 e 20 marzo. Poi i piloti di F2 voleranno a Jeddah, in Arabia Saudita, tra 25-27 marzo, ritrovandosi al fianco di quelli di F3 a Imola fra 22-24 aprile.