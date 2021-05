F2, HWA: Aitken nuovo pilota, Nannini saluta e correrà solo in F3

Matteo, nipote dell’ex F.1 Alessandro, avrebbe dovuto gareggiare in entrambe le categorie con HWA, ma deve abbandonare per il disimpegno del suo sponsor principale e disputerà solo campionato di F3

Ritorna in F.2 il londinese Jack Aitken con il team HWA, saluta (a sorpresa) la categoria Matteo Nannini che però rimarrà per tutta la stagione in F.3. Il 17enne nipote dell’ex Formula 1 Alessandro, che quest’anno avrebbe dovuto correre in entrambe le categorie per la bellezza di 45 gare, deve lasciare la F.2 (dopo aver corso solo al via del campionato in Bahrain) per l’abbandono a sorpresa del suo sponsor principale. Lo ha ammesso in un tweet proprio lo stesso giovane pilota: “Purtroppo devo annunciare che non competerò più in F2 quest’anno – ha scritto – a causa di circostanze impreviste, il mio sponsor principale Celli Spa ha deciso di non continuare a sostenere il mio doppio impegno”. Advertisements

Aitken al posto dell’italiano in F2 — “Continuerò a correre in F3, che diventa il mio unico obiettivo per il resto della stagione — prosegue l’italiano —. Mi sento fiducioso e motivato per completare una stagione di successo con HWA RaceLab dal GP di Francia in poi, essendo pronto per qualsiasi sfida lungo il percorso”. Al posto di Matteo nello stesso team, ma in F.2, correrà Jack Aitken, già conosciuto in F.1 per essere pilota di riserva della Williams e aver corso con il team di Grove il secondo GP del Bahrain di F.1 nel 2020 (con George Russell in Mercedes al posto di Hamilton, colpito dal Covid). Aitken gareggerà nei prossimi appuntamenti di Montecarlo e Baku, mentre Nannini tornerà in pista tra il 25 e 27 giugno nel GP francese del Paul Ricard di Le Castellet e in Austria a inizio di luglio .

Il tweet di Aitken — “Sono stato sorpreso, ma anche molto onorato che HWA mi abbia chiesto di sostenere la squadra a Monaco e Baku – ha commentato con un tweet un felicissimo Aitken, che in F.2 ha vinto in carriera quattro gare – sono due dei miei circuiti preferiti e sarà un vero piacere. Conosco il team HWA per le corse del passato, nelle quali abbiamo gareggiato come avversari. Sono sempre stato consapevole del loro alto livello. Non vedo l’ora di tornare in F2 e lavorare con loro, al fine di ottenere il massimo risultato possibile dai due weekend”.

18 maggio – 21:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte Gazzetta.it

Seguici sul nostro canale Telegram

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram