Titolo vicino per il tedesco

Il figlio di Michael, dunque, continua ad avere il destino nelle proprie mani e grandi chance di conquistare la vittoria del Mondiale di F2 prima di approdare in Formula 1 nel 2021 alla guida della Haas. Schumi jr, infatti, è riuscito a limitare i danni dopo essere scattato dalla diciottesima casella in griglia, arrivando subito dietro rispetto al rivale Ilott. Basterà chiudere in sesta posizione per rendere impossibile l’operazione rimonta del britannico, che dal canto suo ha bisogno di conquistare quattordici punti in più di Schumacher (diciassette in palio in totale in caso di primo posto con giro veloce), visto che in caso di parità di punti sarà proprio l’inglese a prendere il Mondiale in virtù del maggior numero di singole vittorie.