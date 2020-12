SAKHIR – Mick Schumacher si laurea campione del mondo di Formula 2 a Sakhir. Il pilota tedesco, figlio della leggenda Michael, non è protagonista di una sprint race positiva e chiude soltanto diciottesimo, ma la sua strategia di effettuare il cambio gomme per ottenere i due punti del giro veloce paga: in questo modo, Callum Ilott, lo sfidante del pilota della Prema, non avrebbe potuto colmare il gap

Una vittoria meritata

Dopo una stagione disputata alla grande che gli è valsa la chiamata della Haas in Formula 1, Mick Schumacher corona un 2020 da urlo conquistando il Mondiale di Formula 2. Lo fa però in un ultimo weekend thriller, in cui nella gara-1 ha limitato i danni conservando i 14 punti di vantaggio su Ilott, per poi correre alla grande dal punto di vista strategico in gara-2. Conscio di non avere il passo per entrare in zona punti, si è fermato ai box nel finale per montare gomme fresche e ottenere così il giro più veloce, che vale due punti: 16 di vantaggio così su Ilott, che neanche vincendo la gara – che frutta 15 punti – avrebbe scavalcato il tedesco. Il britannico, peraltro, va in crisi negli ultimi giri e termina soltanto decimo. E’ sufficiente, così, la diciottesima posizione a Schumi jr.