Il britannico davanti a tutti, ma il nipote di Alessandro colpito da Hauger al penultimo giro. Smolyar (Art) fa sua gara-1. Formula Regional: il rookie Minì controlla ed è 2° dietro a Saucy (Art), che chiude in testa dopo anche le due pole di venerdì

Nella seconda gara di F.3, Olli Caldwell conquista la vittoria in una corsa dove non sono mancate le sorprese. Se il britannico della Prema esulta davanti alla MP di Victor Martins e alla Art di Frederik Vesti, i riflettori sono andati al doppio scontro David Schumacher-Enzo Fittipaldi e Matteo Nannini-Dennis Hauger (al penultimo giro!). Tutti in lotta per il primo posto, tutti out alla fine. Il figlio di Ralf Schumacher soffia dopo il via il posto al brasiliano, ma viene ingiustamente buttato fuori; uguale il nipote dell’ex F.1 Alessandro, che quest’anno corre anche in F.2 e autore comunque di una grande gara, per una manovra brusca del norvegese della Prema (Academy Red Bull) dopo curva 1. Da brividi le lacrime di Juan Manuel Correa di ritorno al parco chiuso, 10° finale e a punti: ritornato alle gare ieri 615 giorni dal botto di Spa in F.2 dove morì Anthoine Hubert . Advertisements

Smolyar si prende Gara-1 — Caldwell deve solo condurre fino alla bandiera a scacchi, mentre al via la gara ha perso subito i protagonisti della mattina: Alexander Smolyar e Logan Sargeant. Il russo della Art (scattato 2° per la griglia invertita) chiude davanti a tutti in gara 1 – dopo una partenza non perfetta del poleman della Carlin, Johnny Edgar – ma deve ringraziare anche la Safety Car al 19° giro, che vanifica la probabile rimonta di uno scatenato Clement Novalak (Trident), 2°. Sul gradino più basso del podio Caio Collet. Nannini chiude al 10° posto per un errore in avvio che gli ha fatto perdere diverse posizioni, una posizione dietro è arrivato David Schumacher. Alle 12 domenica scatterà la terza e ultima gara al Montmeló.

formula 3, la classifica — La situazione del campionato di Formula 3:

1° Olli Caldwell 22 punti

2° Clement Novalak 20

3° Alexander Smolyar 17

4° Caio Collet 16

5° Victor Martins 14

Formula Regional: insaziabile Saucy, che Minì! — In Formula Regional, Grégoire Saucy è scatenato e si prende anche la vittoria di gara-1 (è già a due trionfi su tre) dopo aver strappato entrambe le pole venerdì. Ma se lo svizzero della Art è imprendibile nel passo-gara per i suoi rivali, la notizia di giornata è il 2° posto del sorprendente Gabriele Minì – campione 2020 di F.4 italiana e oggi al primo podio nella categoria, a soli 15 anni, dopo le prime due gare di Imola -, che ha mantenuto la posizione fino alla fine confermandosi come il migliore tra i rookie in pista. Terzo Paul Aron (Prema) che ha faticato molto per contenere uno scatenato Alex Quinn (Arden). Lo svedese dell’Academy Ferrari, Dino Beganovic, è 15° dopo uno scontro con Franco Colapinto. David Vidales (altro pilota Prema) fuori perché colpito dal brasiliano di FA, Gabriel Bortoleto (23°). Gara-2 domenica dalle 10.50.

Formula Regional, classifica dopo gara-3 — La situazione del campionato di Formula Regionale:

1° Grégoire Saucy 60 punti

2° Paul Aron 45

3° David Vidales 31

6° Gabriele Minì 26

