Il primo appuntamento della stagione 2021 di Formula 3 incorona tre vincitori diversi. Dopo Smolyar in gara-1 e Caldwell in gara-2, è Hauger a vincere gara-3 della domenica a bordo della Prema. La gara della domenica parla anche italiano: sul podio infatti anche Matteo Nannini, terzo, dietro a Jack Doohan, dopo la sfortunata gara-2 in cui era stato speronato al penultimo giro proprio da Hauger. Campionato, quindi, segnato dall’incertezza dopo il primo appuntamento della stagione, dove ad alternarsi sul podio sono stati nove piloti diversi.

Formula Regional nel segno di Saucy

—

Weekend di gara da incorniciare per Gregoire Saucy, vincitore sia di gara-1 sia di gara-2 dopo essere partito in pole in entrambi gli appuntamenti. Lo svizzero della Art, vincitore della terza gara della stagione, ha dominato dalla prima all’ultima curva, seguito da Alex Quinn a bordo della Arden, arrivato secondo. A chiudere il podio Isack Hadjar, autore di una spettacolare battaglia con Paul Aron per il terzo posto nelle battute finali del GP. Quinto posto per Gabriele Minì che scattava dalla seconda fila.