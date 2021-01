SAN DIEGO – Francesco Molinari ha ottenuto il pass per le fasi finali del Farmers Insurance Open. Il golfista torinese ha superato il taglio nel torneo che si sta giocando in California, grazie ad un parziale di 71 (-1) su un totale di 143 (72 71, -1) colpi. Capolista del torneo è il norvegese Vikotr Hovland, in testa con 135 (70 65, -9) colpi, uno di vantaggio sullo spagnolo Advertisements Jon Rahm, vincitore del torneo nel 2017. Il numero 2 al mondo ha un totale 136, -8 al fianco dell’australiano Adam Scott e degli americani Patrick Reed, Ryan Palmer, Lanto Griffin e Tony Finau. Risale in quattordicesima posizione l’irlandese Rory McIlroy. Tre birdie e due bogey per Francesco Molinari. Il torinese non ha avuto una prestazione diversa rispetto alla prima manche e si giocherà tutte le sue carte nelle restanti 36 buche. Stesso bottino del golifsta azzurro è quello di Phil Mickelson, mentre continua il periodo buio di Brooks Koepka. L’americano, ex numero 1 mondiale, con 148 (+4) esce al taglio per la terza volta consecutiva.

Fonte tuttosport.com

