Continua la gara di solidarietà dei campioni del tennis in tempo di coronavirus che ha provato in tutto il mondo una crisi sanitaria ed economica. La Roger Federer Foundation ha donato un milione di dollari per fornire pasti a 64mila bambini africani e alle loro famiglie che con le scuole chiuse non hanno sostentamento. Lo ha comunicato con lo stesso fuoriclasse svizzero sul proprio account twitter. Già nelle scorse settimane Federer con la moglie Mirka era sceso in campo mettendo subito sul piatto un milione di franchi svizzeri per sostenere subito le famiglie meno abbienti, con figli a carico, messe in difficoltà dalla pesante crisi economica che la pandemia sta provocando.

Now more than ever we must come together to help families in need 🙏 https://t.co/c8fhhyRBIi

— Roger Federer (@rogerfederer) May 6, 2020