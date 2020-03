Jannik Sinner è sempre più al centro delle curiosità dei tifosi. Come racconta il sito dell’ATP, l’azzurro ha risposto alle domande dei fan su Instagram in una Q&A simpatica e informale. Il campione delle Next Gen ATP Finals 2019 ha raccontato come passa il tempo in questo periodo di sospensione delle attività e non solo. Queste le risposte alle domande pubblicate poi dall’ATP.

Qual è il tuo idolo?

Roger Federer

Ci sono momenti in cui ti senti stanco del tennis?

No, voglio sempre giocare

Chi ha il tweener migliore?

Roger Federer e Nick Kyrgios

Colpo preferito?

Rovescio

Come passi il tempo?

PlayStation e allenamento fisico

Ti piace giocare il doppio?

Con Frances Tiafoe ci siamo divertiti, sì

Piatto preferito?

La pizza

In quale città ti è piaciuto di più giocare finora?

Roma e Milano

Qual è il tuo Slam preferito?

Us Open

Cosa saresti oggi se non fossi un tennista?

Non lo so

Dove ti alleni a sciare?

Di fronte alla porta di casa

