TORINO – La Serie C ha raggiunto il dodicesimo turno di andata, regalando agli appassionati gol ed emozioni.

Girone A

Successo di misura della Pro Patria sul campo del Pontedera: decide la rete messa a segno nella prima frazione di gioco da Galli. I bustocchi si portano a quota 18 in classifica, sorpassando proprio i toscani fermi a 16. Vittoria esterna anche per il Como: Terrani

e Solini piegano l’, inutile la rete locale di Galeandro. Lariani a 19, seriani a 15. La(che sale a 16 punti) supera la(che resta a 9) 3-2: sembra fatta con i bianconeri che volano subito 3-0 con la tripletta di uno scatenato Petrelli: gli arancioni infatti la riaprono con Cesarini e Romagnoli, ma la rimonta si ferma lì. Vivace anche: locali avanti con Merli Sala, pari ospite di Bakayoko, altro botta e risposta Capogna-Bortoluz, di Giudici la rete decisiva per i padroni di casa. Un gol di Perna vale il successo dellasul campo di unain piena crisi. Si ferma la serie positiva dellache cade 0-2 con la(doppietta di De Respinis) e abdica al sogno di riprendersi la vetta solitaria del girone. Laconsolida la terza piazza a quota 22 punti, grazie al netto successo sull’: Foresta, Infantino e Manzari castigano i sardi, fermi al penultimo posto.

I RISULTATI

Pontedera-Pro Patria 0-1

Albinoleffe-Como 1-2

Juventus U23-Pistoiese 3-2

Lecco-Pergolettese 3-2

Lucchese-Giana Erminio 0-1

Pro Vercelli-Pro Sesto 0-2

Carrarese-Olbia 3-0

Girone B

La Triestina batte la Fermana 3-1 con le reti di Giorico, Petrella e Mensah, inframezzate dal momentaneo 2-1 di De Pascalis. Finale pirotecnico in Matelica-Cesena: locali avanti con Leonetti, che raddoppia all’88’. Finita? No, perché Bortolussi con una doppietta in extremis fissa il punteggio sul 2-2, le due squadre salgono a 18. Il Sudtirol vince a Modena 2-1 (El Kaouakibi-Karic, il Modena aveva sbloccato con Monachello) e sale a 22, gialloblù fermi a 20. La Feralpisalò dà una grande prova di forza contro il Padova nello scontro di testa, ribaltando nei 20 minuti finali la rete biancoscudata di Della Latta con la doppietta di D’Orazio e il sigillo di Miracoli: i gardensi raggiungo i veneti in testa al girone, a 23 punti. Il Ravenna pareggia sul filo di lana il gol della Sambenedettese di Botta grazie a Ferretti: i romagnoli sono ora a 10 punti, rossoblù a 17. Finisce 1-1 anche la sfida tra Virtus Verona e Mantova: Pittarello porta sopra i veneti, Ganz risponde nella ripresa; virgiliani a quota 15, una lunghezza sotto la Virtus. Vittoria preziosissima della Vis Pesaro sul Carpi: in vantaggio con Cannavò, i marchigiani incassano la doppietta di Biasci ma con D’Eramo e il nuovo acquisto di Paola strappano agli emiliani tutta la posta in palio, allontanandosi dalla zona calda.

I RISULTATI

Triestina-Fermana 3-1

Matelica-Cesena 2-2

Modena-Südtirol 1-2

Feralpisalò-Padova 3-1

Ravenna-Sambenedettese 1-1

Virtus Verona-Mantova 1-1

Vis Pesaro-Carpi 3-2

Girone C

Parità, 1-1, tra Foggia e Virtus Francavilla. Succede tutto nella ripresa con i padroni di casa avanti con Rocca e il pari ospite di Castorani. Si chiude a reti inviolate Catania-Turris. Vittoria esterna sulla Casertana per il Bari che sale a 23 punti, una rete per tempo firmate Antenucci e Montalto, con i padroni di casa in 10 dal 37′ per il rosso a Konate. Risolo e Di Piazza valgono i tre punti per il Catanzaro sulla Cavese, che accorcia inutilmente con Germinale e resta ultima. Il Monopoli sale a 12 punti e aggancia proprio la Vibonese battuta oggi con la doppietta di Starita. Paganese-Bisceglie termina 1-1: Musso replica a Diop, azzurrostellati a 11 punti, pugliesi a 8. La Ternana straccia il Teramo e le speranze degli abruzzesi di accorciare il distacco con le Fere capoliste: Partipilo, Falletti e Torromino premiano i rossoverdi, ora a 30 punti e con sette lunghezze di vantaggio su Teramo e Bari.

I RISULTATI

Catania-Turris 0-0

Foggia-Virtus Francavilla 1-1

Casertana-Bari 0-2

Catanzaro-Cavese 2-1

Monopoli-Vibonese 2-0

Paganese-Bisceglie 1-1

Ternana-Teramo 3-0

Fonte tuttosport.com

