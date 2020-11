NAPOLI – Sembrava potesse finire con le scuse di Antonio Cabrini la vicenda sull’uscita a vuoto dell’ex giocatore della Juventus, che dopo la morte di Maradona aveva dichiarato: “Se fosse venuto alla Juventus, ora non sarebbe morto“. Invece da Napoli è arrivata una replica pesante da parte dell’ex presidente del club azzurro, Corrado Ferlaino. Ai microfoni di RaiNews24, infatti, il patron ai tempi di Diego ha risposto così

al pensiero di Cabrini: “Che ne penso? Che il gesto del giocatore della Juventus che si è suicidato non sarebbe mai successo a Napoli. Perché Napoli è una città bella, piena di vita“. Non fa direttamente il nome di, ma il riferimento è più che chiaro all’episodio in cui l’ex terzino bianconero tentò di togliersi la vita (fortunatamente invano) lanciandosi nel vuoto dalla sede della Juve a Torino, con in mano un rosario.