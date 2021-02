in un’intervista al sito ufficiale della F1 -. Al netto di questo la nostra prestazione è stata inadeguata: arrivare al sesto posto tra i costruttori è un risultato pessimo, dato che dal 1980 ad oggi non era successo. Ad ogni modo penso che questi mesi ci abbiano visto investire molto sul domani. Stiamo cercando di creare basi solide per il futuro per tornare davvero competitivi e aprire un nuovo ciclo vincente con Charles Leclerc e Carlos Sainz”.

Le parole di Binotto

“Dopo un 2020 complicato il mio team ha avuto la piena fiducia sia del presidente John Elkann sia del vicepresidente Piero Ferrari, ma ad ogni modo,so bene che il mio tempo a Maranello non sarà infinito, come so che la squadra dovrà migliorare tanto rispetto alla scorsa annata – ha affermato Binotto -. Non ci saranno stravolgimenti particolari nei nostri piani attuali, nè pensando al futuro.So che il mio tempo al timone della Ferrari non è certo infinito. Sono consapevole del fatto che, come scuderia, i risultati fanno la differenza e dal mio punto di vista so che dovremo fare molto meglio di quanto visto nel 2020″.