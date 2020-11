MARANELLO – Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, assicura che la scuderia di Maranello deciderà nelle prossime due settimane quale dei suoi promettenti piloti junior passerà alla Formula 1 nel 2021. “Non credo che aspetteremo l’ultima gara in Bahrain o ad Abu Dhabi. Penso decideremo entro le prossime due settimane”. I tre concorrenti destinati alla promozione sono Mick Schumacher, Callum Ilott o Robert Shwartzman.

ha recentemente esteso fino al 2021 i contratti di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, una decisione che lascia la Haas come unica destinazione possibile per i giovani talenti della Ferrari. In teoria, ci sarebbero a disposizione due posti, a meno che la squadra statunitense non decida di ingaggiare il pilota-finanziatore Nikita Mazepin. Se ci fosse solo un posto disponibile, Schumacher sembra il favorito. “Come abbiamo detto, non c’è posto per tutti”, ha aggiunto Binotto. Nella F2, Schumacher attualmente è in testa alla classifica, con 22 punti di vantaggio su Ilott in vista degli ultimi due round. “Penso che stiano facendo tutti bene in questo momento. Devono finire la stagione, sono tutti concentrati sulla prossima gara in Bahrain e sul campionato, che per loro è molto importante”.