IMOLA – Il team principal della Ferrari Mattia Binotto ha analizzato al termine del Gran Premio dell’Emilia Romagna di Formula 1 la prestazione delle due monoposto del Cavallino, spiegando come alcuni progressi siano ormai sotto gli occhi di tutti: “Credo che si possa dire a ragion veduta che i progressi che si sono visti nelle ultime gare si stiano consolidando, anche e soprattutto sul passo di gara, su piste e in condizioni differenti fra loro. E’ un fatto importante sia per questo finale di stagione che in vista della prossima”.

Le parole del team principal del Cavallino

Proprio Advertisements

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram