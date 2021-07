In vista della 6 Ore di Monza, terzo round del Mondiale Wec 2021, il professor Fred Fernando svela i segreti dell’allenamento dei piloti di Maranello. In attesa della maglietta dotata di “telemetria”…

Tra i falsi miti dell’automobilismo, uno riguarda il peso relativo dell’allenamento fisico. Al contrario, un pilota nel corso di una gara in pista è sottoposto a sollecitazioni notevoli, enfatizzate in particolare durante le gare endurance – con prototipi e Gran Turismo – che possono durare 24 ore, come nel caso di Le Mans. In vista della 6 Ore di Monza, terzo round del Mondiale endurance Wec, in scena domenica 18 luglio, il dottor Fred Fernando – che cura la preparazione fisica e atletica dei piloti Ferrari Competizioni GT – ci racconta come si allena nel corso dell’anno un driver ufficiale del Cavallino Rampante.

FERRARI, LA PREPARAZIONE DEI PILOTI GT — “L’allenamento per l’automobilismo è specifico – racconta Fernando, co-fondatore con Alessandro Biffi di Med-Ex, società medical partner di Ferrari dal 1994 -, ma chi guida un’auto non sempre può girare in pista quanto vorrebbe. Quindi è importante mantenersi in buono stato di forma, anche a livello cardiovascolare. Quasi tutti i piloti si allenano in bicicletta con un medico professionista che condivide con loro le tabelle da seguire. E poi tanta attività in palestra”.

FERRARI, GARE ENDURANCE: COME SI ALLENA UN PILOTA — A fine stagione i piloti Ferrari Competizioni GT si ritrovano con lo staff di Fred Fernando per un check-up clinico accurato, test ed esami specifici per valutare la situazione fisica del professionista, mentre nel corso della stagione vengono organizzati due-tre “training camp” nella sede Med-Ex di Roma. “In Ferrari il concetto di ‘squadra’ è molto curato, fa parte del Dna dell’azienda, e i training camp contribuiscono a svilupparlo – prosegue Fred Fernando -. Attività in palestra, ma anche corsi di yoga per sviluppare la flessibilità articolare. Spesso invitiamo professionisti di altre discipline per coinvolgere i piloti e invogliarli a uscire dalla propria ‘comfort zone’. Del resto correre una gara endurance li porta spesso a dover affrontare situazioni imprevedibili, quindi è importante che siano flessibili”.

FERRARI, LE MAGLIETTE CON LA TELEMETRIA — Quali gli sport vietati, anche nel tempo libero? La lista è corposa e include tutte le discipline “a rischio intrinseco – dettaglia Fernando -, dalla discesa con gli sci al parapendio, per fare due esempi di sport dov’è evidente il rischio di farsi male, agli sport di contatto, incluso il calcio”. Se i piloti impegnati nelle corse GT come il Mondiale Wec seguono nel corso dell’anno una tabella d’allenamento (e una dieta nutrizionale) a distanza, la tecnologia nel frattempo compie passi da gigante e presto potrebbe aiutare i medici a monitorare da remoto (e in tempo reale) l’attività fisica dei piloti. “Stiamo sviluppando e studiando delle magliette dotate di sensori per monitorare i parametri degli atleti in tempo reale, per esempio quando si allenano nella propria città di residenza – anticipa il dottor Fred Fernando -. Finora le abbiamo provate in occasione di alcuni test a Vallelunga. Sono strumenti di monitoraggio che ci darebbe moltissimi dati, una sorta di ‘telemetria’ dell’allenamento” utili per non lasciare nulla al caso”. E proprio le fibre sintetiche più innovative utilizzate per produrre capi d’abbigliamento high tech, dotate di intelligenza artificiale in grado di trasferire informazioni in tempo reale, rappresentano oggigiorno una delle frontiere tecnologiche più interessanti nel campo dell’allenamento professionale, anche per quanto concerne il mondo Ferrari.

