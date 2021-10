Con il terzo posto firmato da Liam Lawson e il quinto da Nick Cassidy, in occasione della penultima gara di stagione (la prima manche al Norisring), Red Bull AlphaTauri AF Corse ha ottenuto il titolo di campione riservato ai team: protagonista le Ferrari 488 GT3 Evo 2020 portate in pista dalla scuderia piacentina di Amato Ferrari, che in stagione ha firmato quattro vittorie, 14 podi e cinque pole position. Tra i titoli attribuiti, inoltre, il neozelandese classe 2002 Lawson ha messo in bacheca il trofeo Junior. “Siamo felici di aver vinto per la prima volta un titolo nel Dtm — ha detto Antonello Coletta, responsabile Attività Sportive GT del Cavallino Rampante — Questa serie è altamente spettacolare e AF Corse ha dimostrato di sapersi calare in una realtà nuova con la consueta professionalità e competitività”.

DTM 2021: IL TITOLO PILOTI

—

La seconda gara del fine settimana del 10 ottobre, al Norisring, davanti a una spettacolare cornice di pubblico in tribuna, è stata determinante per l’attribuzione del titolo piloti, ottenuto da Götz su Mercedes-Amg GT del team Hrt. Il tedesco vincendo gara-2 centra il successo in campionato al termine di una manche condizionata in avvio dal contatto (in apparenza per nulla fortuito…) tra il sudafricano Kelvin Van Der Linde, su Audi R8 Lms, che alla prima curva centrava la Ferrari di Lawson (partita dalla pole position e in lotta per il titolo tra i piloti) in un incidente che causava danni consistenti allo sterzo del neozelandese – tornato poi in pista ma senza possibilità di lottare per le posizioni di vertice – che coinvolgeva anche l’altra vettura di Maranello, quella di Cassidy. Van Der Linde veniva quindi penalizzato (5 secondi) per il rientro in pista in condizioni prive di sicurezza, ma non per l’incidente causato. Durante gara-2, quindi, le Mercedes prendevano il comando della corsa con rispettivamente Lucas Auer, Philip Ellis, Daniel Juncadella e lo stesso Götz; in una gara priva, di fatto, di una vera lotta tra i portacolori della casa tedesca, nelle ultime battute, emergeva Götz che, portandosi al comando, otteneva vittoria di gara (davanti ad Auer e Buhk, su Mercedes) e del titolo Dtm 2021.