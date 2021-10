Le due scuderie sono scese in pista, per le prove libere sul circuito di Istanbul, con appendici aerodinamiche utili alla raccolta di dati in vista del cambio di regolamento del 2022. Sotto osservazione i flussi d’aria

Il tracciato di Istanbul consente per il suo layout un’analisi delle performance aerodinamiche delle monoposto. La comparsa di intricate strutture che sorreggono numerosi sensori di pressione, dunque non dovrebbe sorprendere, se non nel caso in cui queste strumentazioni siano in realtà adottate non tanto per la validazione di soluzioni legate alle monoposto attuali, quanto a quelle del prossimo anno. Se infatti è vero e noto che il concetto aerodinamico delle vetture 2022, basato sull’effetto suolo generato dai canali che si svilupperanno per tutta la lunghezza del fondo, è radicalmente diverso da quello attuale, alcuni parametri rimangono comunque validi.

Studi sull’aerodinamica — In particolare, l’analisi delle pressioni in uscita dal diffusore e nell’area davanti alle ruote anteriori, può fornire dati utili per delle prossime vetture. In quest’ottica vanno viste le prove compiute durante la prima sessione di prove libere da Ferrari e Aston Martin. Sulla SF21 era montata una voluminosa struttura a reticolo, con i sensori di pressione montati in varie sezioni con angolazioni diverse, per generare da ambo i lati un diagramma delle pressioni del flusso d’aria in uscita dal diffusore, sia nelle sue porzioni centrali sia dietro le ruote posteriori. Si tratta di un test che fornisce in questo modo valori numerici che saranno inseriti nelle varie simulazioni sull’efficienza del diffusore e le pressioni a valle di esso. Tutto ciò tornerà utile per determinare con i nuovi profili delle monoposto 2022 come sarà possibile generare valori di pressione in uscita analoghi con una distribuzione che possa garantire un’efficiente estrazione del flusso d’aria attraverso i canali Venturi.

Ali anteriori per Aston Martin — L’Aston Martin, per contro, si è concentrata sull’anteriore della Amr21 proprio per raccogliere dati utili a livello delle pressioni davanti alle ruote anteriori, da inserire nelle simulazioni dell’aerodinamica del prossimo anno, che sarà caratterizzata da un ala anteriore fortemente semplificata (da regolamento) rispetto a quella attuale. Insomma, per i team non in lotta per il titolo il 2022 è già iniziato da un pezzo.

