Un 2020 da ricordare, ma come monito : un’altra annata mediocre, la Ferrari, non se la può più permettere.

A Maranello lo sanno e hanno la la ferma intenzione di cambiare passo, con una voglia talmente forte da essere urlata dalla strategia comunicativa rivoluzionaria messa in campo per presentare alla stampa il team 2021.

