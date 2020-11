ISTANBUL – Charles Leclerc non è riuscito a contenere tutta la sua rabbia per il podio mancato al termine del Gran Premio di Turchia di Formula 1. Il giovane monegasco si è infuriato con se stesso per l’errore che nel corso dell’ultimo giro lo ha fatto scivolare dal secondo posto appena conquistato fino al quarto, con Perez che si è ripreso la posizione e Sebastian Vettel che,

La rabbia via radio del pilota Ferrari

con l’altra Ferrari, gli ha soffiato il terzo gradino del podio. Al traguardo, infatti, in un team radio Leclerc ci dà giù pesante: “Sono un cog…”, ripetuto più volte mentre dai box cercavano di rincuorarlo.

Il pilota classe 1996 raramente aveva perso così tanto la calma all’interno della sua monoposto e se l’è presa esclusivamente con se stesso per il grave errore che non gli ha permesso di salire sul podio. Nel rispondere al classico “good job” arrivato dai box al traguardo, Leclerc si lascia andare a un commento senza peli sulla lingua: “Ho fatto un errore terribile, sono un cog…. Sono un cog…”. Successivamente dai box gli hanno chiesto di calmarsi e di riportare la vettura nei garage.

