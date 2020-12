SAKHIR – Charles Leclerc penalizzato dagli steward del Gran Premio di Sakhir di Formula 1. Arriva una sanzione per il monegasco che è stato protagonista di un incidente con Perez nel primo giro finendo per ritirarsi al pronti-via. A causa del contatto con il messicano, arrivano tre posizioni in meno in griglia di partenza da scontare nell’ultima gara stagionale, quella di Abu Dhabi a Yas Marina.

Sanzione per il monegasco

Il pilota monegasco nel corso del primo giro in Bahrain aveva provocato un incidente con Perez rompendo le sospensioni e andando incontro al ritiro. Se a Perez – vincitore a sorpresa della gara – non è costato nessun problema, discorso diverso per Max Verstappen, che nel tentativo di scansare la collisione è finito a sua volta a muro ritirandosi. Per questo motivo, dunque, mano pesante da parte degli steward in vista della gara in programma fra una settimana.