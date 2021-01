ROMA – Charles Leclerc si prepara alla nuova stagione in Formula 1, dove dovrà invertire la tendenza dopo un anno disastroso, dove non sono mai mancate le difficoltà. Come riporta “Speedweek”, il pilota monegasco ha espresso grande gratitudine per Sebastian Vettel, ormai suo ex compagno di squadra dopo l’addio alla Ferrari e il passaggio all’Aston Martin: “È stato fantastico guidare con Seb per due anni perché è una Advertisements