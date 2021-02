ROMA – Charles Leclerc non vede l’ora di scendere in pista. Il Mondiale 2021 di Formula 1 si avvicina e il monegasco suona la carica a un mese esatto dal via del campionato in Bahrain: “Essere un pilota della Ferrari è sempre un orgoglio. Stare qui vuol dire migliorarsi in ogni aspetto, c’è un team che lavora giorno e notte – dichiara nella presentazione ufficiale -. Ci stimoliamo Advertisements “.

Le parole di Leclerc

“Sarà interessante lavorare insieme, Ferrari è come una famiglia – prosegue Leclerc parlando di Carlos Sainz -. Il compagno più veloce è più uno stimolo che un disturbo. Ci sono state delle volte in cui il mio compagno era più rapido, ma quando capita puoi capire il perché, con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Abbiamo smesso di soffrire? Vedremo, speriamo! Con un progetto nuovo di macchina è sempre difficile saperlo fin quando non la metti giù, abbiamo fatto tante riunioni, ci sono delle cose positive in questa vettura. C’è stato tantissimo lavoro per migliorarla, poi dove saranno gli altri lo sapremo solo in pista“.