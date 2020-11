IMOLA – Il direttore sportivo della Ferrari, Laurent Mekies, ha commentato le qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna di Formula 1 che hanno visto Leclerc piazzarsi in settima posizione e Vettel in quattordicesima nella griglia di partenza: “Una qualifica abbastanza simile a quella di otto giorni fa, anche se speravamo in qualcosa di meglio. Peraltro, ciò implica la conferma della crescita del nostro potenziale rispetto alla fase centrale del campionato, pur su una pista dalle caratteristiche diverse da quella di Portimão”.

Il commento del ds del Cavallino

Il ds ferrarista confidava nel quarto tempo per Leclerc come a

Portimao, ma questo è sfuggito per una questione di un decimo. Un lavoro, quello del Cavallino, reso più complicato dal format in due giorni: “Con il formato del weekend compresso in due giorni c’è ovviamente meno tempo per preparare nella solita maniera la gara, considerato che i long run effettuati oggi sono un po’ meno rappresentativi: ci sarà quindi un’incognita in più da tenere presente. L’obiettivo resta comunque immutato: fare il massimo di punti con entrambi i piloti per recuperare terreno nella classifica Costruttori”.