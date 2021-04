fondo ferrari, cosa cambia

In pratica quella montata dal monegasco ricalcava quella vista in Bahrain, dunque con il bordo del fondo degradante secondo una linea diagonale verso le ruote posteriori, mentre quello utilizzato da Sainz è appunto caratterizzato da un taglio ad angolo retto che consente di mantenere più a lungo il bordo del fondo parallelo all’asse longitudinale della vettura. Ciò implica benefici in termini di gestione delle turbolenze che si generano in quest’area, rendendo più efficace il sigillo pneumatico a favore di una maggiore efficienza del fondo e del diffusore. Non è da escludere che i piloti possano invertire i ruoli nella seconda sessione.