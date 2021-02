ROMA – Carlos Sainz è pronto a fare il suo esordio con la Ferrari . Lo spagnolo ha partecipato alla presentazione ufficiale dei piloti assieme a Charles Leclerc : “Ho sempre lottato per arrivare a questo traguardo – dichiara l’ex pilota della McLaren -. La Ferrari è un team che ha generato passione, abbiamo una responsabilità. Voglio aiutare il team a tornare ad alti livelli, dobbiamo spingere tutti dalla stessa Advertisements . L’unveiling della nuova monoposto sarà invece il 10 marzo, poche settimane prima dell’appuntamento inauguale del Mondiale di Formula 1 in Bahrain.

Le parole dello spagnolo

“Sono sereno anche se consapevole che sarà molto difficile battere Charles, ma ci proverò – continua Sainz -. Sarebbe il massimo, la cosa più importante è quella di far andare bene la Ferrari. Quest’anno sarà importante, poi ne riparleremo quando ci sarà da lottare per il Mondiale. Riusciremo a superare ogni rivalità, ho grande rispetto per la squadra. Incidenti come quelli di Grosjean ci fanno pensare, ci giochiamo la vita ma serve grande rispetto. I test di Fiorano mi hanno colpito, ero nervoso e sapevo che era una giornata speciale”.