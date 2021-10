Se i sopracitati nomignoli non dovessero bastare a qualificarlo, a presentare a dovere un fuoriclasse come Peterhansel ci pensa il suo curriculum. Classe 1965, sposato con la pilota Andrea Mayer (nove Dakar all’attivo tra moto, auto e camion), Stephane inizia a 15 anni con quella che all’epoca si chiama Regolarità, una disciplina che gli riserverà enormi soddisfazioni a livello nazionale e internazionale. È nel 1988 che l’asso di Échenoz-la-Méline debutta però alla Parigi-Dakar, non sapendo che quella sarebbe stata la prima di 32 partecipazioni su 43 edizioni disputate sino ad oggi. Nel 1991 arriva il primo successo, cui segue un filotto di altri cinque trionfi da lì al 1998, tutti ai comandi di moto Yamaha. È sempre con il marchio dei Tre Diapason che nel 1997 conquista anche il Mondiale Enduro nella classe 250 2T, bissando il risultato nel 2001 ma stavolta a bordo di una duemmezzo a quattro tempi. Nel frattempo si laurea 11 volte campione di Francia, sempre nell’Enduro. Nel 1999, proprio all’alba del nuovo millennio, Stephane molla il manubrio per dedicarsi a una nuova sfida il cui esito era tutt’altro che scontato. E invece quanti successi…

EROE DEI DUE MONDI

—

Come molti suoi colleghi Peterhansel decide di passare dall’altra parte della barricata, alle auto, per mettersi alla prova con due ruote in più. Ma lo fa a modo suo, con la classe cristallina che lo contraddistingue: dopo qualche anno di rodaggio arriva nel 2004 anche il primo trionfo dakariano in auto, una Mitsubishi Pajero che porterà sul gradino più alto anche nel 2005 e nel 2007. Ormai è fatta, il francese ci ha preso gusto, e basta attendere qualche edizione per assistere ad altre splendide doppiette con Mini (2012-2013) e Peugeot (2016-2017). L’ultimo successo, di nuovo a bordo di una Mini, è datato 2021: sono dunque ben 14 le vittorie di Peterhansel al Rally Dakar, 6 in moto e 8 in auto. Ma la sfida forse più eccitante è ancora tutta da giocare: il prossimo anno il 56enne francese si calerà nell’abitacolo della Audi RS Q e-Tron, rivoluzionaria vettura ibrida che la casa dei Quattro Anelli schiererà all’edizione 2022 del raid. Per difendere la sua corona anche in una nuova era, quella dell’elettrificazione.