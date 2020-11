ROMA – Gherardo Tecchi è stato riconfermato presidente della FGi. Oggi si è tenuta l’assemblea degli elettori a Roma, in cui è intervenuto anche Malagò, e al termine il numero uno uscente è stato riconfermato anche per il quadriennio 2021-2024. Tecchi si era presentato come candidato unico e ha ricevuto il 90,58% dei voti dall’assemblea della Federazione Ginnastica d’Italia riunita a Roma.

Fonte tuttosport.com

